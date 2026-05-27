В Бурятии «капиталят» мост через реку Шанталык

В Баргузинском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт моста через реку Шанталык, расположенного на втором километре местной автодороги «Усть-Баргузин – село Гусиха».

Подрядчик успешно завершил один из важнейших этапов работ: залил железобетонные ригеля, обеспечивающие прочность и долговечность конструкции. В ближайшее время рабочие приступят к устройству пролетов.

«На объект уже доставлено 80% необходимых материалов. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Капремонт идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ составляет 23,6 млн рублей», - прокомментировали в райадминистрации.

Старый деревянный мост, соединяющий село Гусиха с «большой землей», находился в неудовлетворительном состоянии. Протяженность нового моста составит 25,5 м, ширина – 11,5 м. Завершить капитальный ремонт обещают в 2026 году.

Напомним, сейчас движение организовали по временному объездному мосту.