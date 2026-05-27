В Улан-Удэ «Городские маршруты» заплатят больше миллиона за разбитый «Лексус»

В Улан-Удэ женщина отсудила у муниципального перевозчика 1,2 миллиона рублей за разбитую машину. Автобус МУП «Городские маршруты» вылетел на встречную полосу и смял новый «Lexus LX 570». Страховая выплатила только 400 тысяч. Остальное пришлось взыскивать через суд.Авария случилась 21 января 2025 года на улице Ключевская. Водитель автобуса нарушил правила перестроения и врезался в иномарку, за рулём которой находился супруг истицы. Вину водителя автобуса признали в ГИБДД, но перевозчик платить не торопился.Машину купили за 2,5 миллиона рублей 10 января 2025 года - за 11 дней до аварии. Поставить на учёт и застраховать по ОСАГО не успели. Своей вины в ДТП у водителя «Лексуса» не было. Но страховщики виновника всё равно выплатили 400 тысяч рублей - это лимит по закону.Независимая экспертиза насчитала ущерб в 2,17 миллиона рублей. Женщина потребовала с перевозчика разницу - 1,77 миллиона, плюс расходы на эвакуатор и юристов.Суд назначил собственную экспертизу, которая установила: восстановить машину стоит 1,62 миллиона рублей. С учётом уже полученных 400 тысяч страховых перевозчик должен доплатить почти 1,22 миллиона рублей. Плюс эвакуатор, нотариус, юристы и госпошлина - ещё почти 65 тысяч.Водитель автобуса пытался обжаловать решение. Он настаивал: истица не доказала, что машина вообще её. Договор купли-продажи был, но автомобиль не поставили на учёт в ГИБДД. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу. Момент регистрации для права собственности не важен - важно, кто владел машиной в момент аварии. Женщина доказала, что заплатила деньги и заключила договор.Фото: «Номер один»