Бурятии угрожает беспрецедентный рост подростковой преступности

В 2025 году республика столкнулась с беспрецедентным всплеском подростковой преступности. Если общероссийская статистика фиксирует рост на 10,1%, а в ДФО он составляет 5,5%, то в Бурятии этот показатель взлетел на 25,9 - 26%. Эта ситуация стала тревожным сигналом для региональных властей и правоохранительных органов, вынужденных оперативно пересматривать подходы к профилактике. Почему юные жители республики становятся преступниками и что делать родителям, читайте в материале «Номер один».По Бурятии в прошлом году зафиксирован резкий скачок подростковой преступности. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 26% (с 398 до 501 эпизода). Это значительно выше, чем в среднем по России (10,1%) и по ДФО (5,5%). В Улан-Удэ рост оказался еще более значительным - на 41,1% (со 190 до 268 преступлений).Произошли не только количественные, но и качественные изменения в структуре подростковой преступности. Количество тяжких и особо тяжких деяний увеличилось на 37% (с 54 до 74), а число краж - на 55,5% (со 128 до 199). Чаще всего дети крадут продукты, одежду, парфюмерию, спортивные товары, алкоголь, а также расплачиваются в магазинах найденными или украденными банковскими картами других граждан. Отдельно стоит выделить всплеск так называемых «карманных» мошенничеств - подростки под влиянием кураторов из мессенджеров начали активно участвовать в выводах денег с чужих счетов (дропперство), сами не осознавая в полной мере тяжести наказания, которое грозит уже с 16 лет.Доля подростковой преступности в общем массиве выросла с 4,7% до 6,6%. Кажется, что цифра некритична, но за ней стоит деформация правосознания целого поколения 14 - 17-летних: каждый 16-й подросток рискует попасть в сводки.Растет и число юных рецидивистов. По итогам минувшего года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно, увеличилось на 106,1% (с 66 до 136), а число преступлений, совершенных ранее судимыми подростками, - на 133,3% (с 27 до 63).Зачастую дети идут на преступления в нетрезвом виде. Число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, выросло на 37%, а количество несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за распитие спиртного, увеличилось на 14%. Проблема доступности дешевого алкоголя и пива, особенно в спальных районах Улан-Удэ (Забайкальский, Сосновка) и пригородах, остается нерешенной - дети покупают спиртное в мелких ларьках без паспорта.Специалисты составили обобщенный портрет несовершеннолетнего правонарушителя в Бурятии. Это, как правило, юноша 16 - 17 лет, воспитывающийся в неполной семье, где отсутствует должный родительский контроль. На профилактическом учете в республике состоят 686 подростков, из которых 130 уже ранее совершали преступления.Однако ситуация не столь однозначна. В Улан-Удэ из 117 подростков, состоящих на учете, лишь четверо - из семей, находящихся в социально опасном положении; остальные - из вполне благополучных семей. Это свидетельствует о том, что корни проблемы глубже, чем простое социальное неблагополучие, и требуют более тонкого анализа.Среди ключевых причин роста подростковой преступности эксперты выделяют кризис семьи и недостаток родительского контроля. Влияет и цифровая среда: зачастую детей вербуют через интернет для участия в наркоторговле и других преступлениях.Примечательно, что 40% всех подростковых преступлений в 2025 году пришлись на летние каникулы (с мая по август). Это прямо указывает на провал системы летней занятости: десятки тысяч детей в Бурятии предоставлены сами себе (официально трудоустроены лишь 8% подростков), в то время как дворовые клубы закрыты или работают формально, а коммерческие лагеря недоступны по цене (от 30 тыс. рублей за смену).Кандидат психологических наук, психолог, руководитель Центра практической психологии Игорь Бадиев говорит, что подростковая преступность очень сильно отличается от преступности взрослой.- Подростковый возраст – это период активного формирования личности. Если в отношении взрослых преступников мы можем говорить о сформировавшейся криминальной личности, которая уже усвоила нормы и правила асоциального характера, то у подростков личность только формируется. В психологии это называется делинквентным поведением. Это противоправные, асоциальные действия, нарушающие правовые и моральные нормы общества, но не всегда подпадающие под уголовную ответственность, - поясняет эксперт.В совершении преступлений подростки гораздо в большей степени подвержены влиянию ближайшего окружения: сверстников и референтных групп. Ключевая социальная общность для них – это группа других подростков. И зачастую ребенок находит асоциальные подростковые группы, поскольку в других не может удовлетворить свои потребности в принятии, уважении, самореализации и прочем.- В просоциальной группе подросток может оказаться неуспешным, ненужным, а в криминогенной среде он может реализовать свои потребности, - уточняет специалист.Что касается воровства, на которое идут дети из благополучных семей, они крадут для того, чтобы завоевать тот или иной социальный статус. Противоправное действие в группе подростков котируется как показатель некой крутизны.В подавляющем большинстве случаев правонарушения совершаются в группе или под ее влиянием. Именно поэтому подростковая преступность столь чувствительна к социально-экономическим факторам.- Если уровень жизни снижается, преступления совершаются чаще. Соответственно, формируется среда, которая поддерживает совершение преступлений. Когда дети из неблагополучной среды совершают преступления, они формируют свою среду, которая начинает влиять на всех остальных подростков, - предупреждает Игорь Бадиев. - Поэтому очень важно то, в какой среде находится ребенок, насколько сформировано его правосознание и понимание, что законно, а что нет. Третий важный фактор - способность подростка противостоять групповому давлению, говорить «нет», когда на него давят и заставляют совершать правонарушения.Иногда подростки совершают преступления, потому что не осознают всей тяжести проступка и не воспринимают это как преступление. Это показатель низкого правосознания.- Бывает и так, что подросток осознает, что идет на преступление, но группа говорит, что это нормально и ничего плохого он не делает. Здесь налицо конфликт между своим мнением и мнением группы. И если ребенок не умеет противостоять, то сделает то, что от него требуют, - резюмирует психолог.Власти Бурятии и правоохранительные органы ищут способы, как переломить ситуацию, делая акцент на превентивных мерах.Так, внедряется система шефства (офицеры МВД, ветераны, спортсмены) над трудными подростками. В Улан-Удэ с целью недопущения повторных правонарушений и преступлений за детьми закрепляют наставников, которые могут направить их на верный путь, помочь добиться определенных успехов. В 2025 году закреплено 44 общественных воспитателя. На сегодняшний день общественных воспитателей стало больше - 68 человек, но этого все еще недостаточно (на учете в ПДН состоит более 600 детей, то есть один наставник на девять подростков, что делает индивидуальную работу невозможной).Однако эффект ограничивается нежеланием самих наставников вникать в бытовые проблемы детей. Более успешным выглядит взаимодействие с буддийскими и православными религиозными организациями, которые берут на себя функцию социальной реабилитации через общинный труд и духовное попечение.Действует и проект «Старший брат», направленный на социальную адаптацию подростков с профилактического учета.Ведется профилактическая работа в школах. Сотрудники полиции проводят масштабную разъяснительную работу: за первые четыре месяца 2026 года в школах республики они прочитали 1710 лекций, организовали более 300 родительских собраний и свыше 40 специальных мероприятий для подростков. Особый упор делается на профилактику вовлечения в IT-преступления и наркоторговлю через интернет.Что же могут сделать родители, чтобы их ребенок не стал преступником? Игорь Бадиев советует обратить внимание на три фактора.- Очень важно знать, с кем дружит ваш ребенок, и самому дружить с его окружением, чтобы понимать, в какой среде он находится. Необходимо формировать правосознание: объяснять не только правовые последствия совершения преступления, но и морально-этические. Если говорить только «украдешь - попадешь в тюрьму», это формирует низкий уровень правосознания, а если объяснять, что кража – это причинение ущерба и воровать плохо, потому что наносит ущерб другим людям, это уже высокий уровень правосознания. И третий момент – учить детей отказывать, отстаивать свои убеждения и не поддаваться влиянию других людей, - подытоживает психолог.Борьба с подростковой преступностью не может быть выиграна только силами полиции. Это битва за изменение уклада жизни. Необходима не просто профилактика, а возрождение семейных ценностей, доступный спорт и реальная трудовая занятость для молодежи. Как показывает опыт, самые жесткие воспитательные колонии не перевоспитывают, если, вернувшись из мест лишения свободы домой, подросток снова видит пьянство и безысходность. Республике нужен переход от политики «наказания» к политике «удержания» - удержание интереса ребенка в рамках нормальной жизни, пока улица не предложила ему свою альтернативу. Пока же цифры первого квартала не дают повода для оптимизма: рост продолжается, хоть и чуть меньшими темпами - около 18%.