Общество 29.05.2026 в 17:31

В Бурятии установили камеры, фиксирующие выезд на встречку

Их расположили в двух районах республики
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии четырем стационарным комплексам фото-видеофиксации подключили новую функцию. Теперь они будут считывать выезд на встречную полосу движения.

Как сообщили в ГАИ республики, камеры расположены в Прибайкальском и Баргузинском районах на ключевых участках федеральной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян»:

88-й км + 000 м (Прибайкальский район, с. Гурулево);

101-й км + 50 м (Прибайкальский район, отворот на с. Кика);

167-й км + 500 м (Прибайкальский район, с. Турка);

233-й км + 000 м (Баргузинский район, с. Максимиха).

- Работа комплексов уже приносит результаты. Всего с начала года в местах их установки было выявлено свыше 1100 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. В отношении водителей-нарушителей вынесены постановления о назначении административных наказаний, - сообщили в Госавтоинспекции.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
