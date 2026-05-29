В Бурятии установили камеры, фиксирующие выезд на встречку

В Бурятии четырем стационарным комплексам фото-видеофиксации подключили новую функцию. Теперь они будут считывать выезд на встречную полосу движения.

Как сообщили в ГАИ республики, камеры расположены в Прибайкальском и Баргузинском районах на ключевых участках федеральной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян»:

88-й км + 000 м (Прибайкальский район, с. Гурулево);

101-й км + 50 м (Прибайкальский район, отворот на с. Кика);

167-й км + 500 м (Прибайкальский район, с. Турка);

233-й км + 000 м (Баргузинский район, с. Максимиха).

- Работа комплексов уже приносит результаты. Всего с начала года в местах их установки было выявлено свыше 1100 нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. В отношении водителей-нарушителей вынесены постановления о назначении административных наказаний, - сообщили в Госавтоинспекции.

