В ночном пожаре в селе Бурятии обгорел подросток

В Бурятии в ночном пожаре пострадал подросток, сообщили в ГО ЧС республики. Сообщение о возгорании жилого дома в селе Ильинка Прибайкальского района поступило в пожарную часть в ночь с 29 на 30 мая.

- В результате пожара дом выгорел изнутри, также огнем уничтожена веранда. У соседнего дома сгорела крыша по всей площади. На пожаре пострадал подросток 2011 года рождения. Он получил термические ожоги ноги первой степени. Причина пожара устанавливается, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

