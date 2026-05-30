Жители Бурятии могут попасть за решетку из-за подарков подросткам

В Иркутской области суд впервые возложил уголовную ответственность за дорожно-транспортное происшествие, спровоцированное несовершеннолетним, не на виновника аварии, а на его мать. Нашумевшая история наглядно продемонстрировала, к каким трагическим последствиям может привести родительская беспечность: 16-летняя школьница погибла на месте, еще два человека получили травмы от легкой до средней степени тяжести. Как не оказаться фигурантом дела о вовлечении и почему надвигающийся мотосезон, вероятнее всего, вновь заполнит койки в травматологии, объясняет «Номер один».Прокуратура Республики Бурятия констатирует, что ситуация на дорогах по-прежнему остается весьма напряженной. В 2025 году на территории нашего региона с участием несовершеннолетних произошло 177 ДТП. Вопреки незначительному снижению (на 3,3% по сравнению с 2024-м), количество пострадавших детей - 199 - вызывает серьезную обеспокоенность.Наиболее тревожные показатели связаны с мототехникой. Управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия сообщает, что за минувший год таких аварий произошло 133 (15 человек погибли, 146 получили ранения).- 39 дорожно-транспортных происшествий совершено с участием несовершеннолетних, - уточняет заместитель начальника УГИБДД МВД по РБ.Однако дети страдают не только как пассажиры, они еще частенько сами садятся за руль. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно пресекают поездки несовершеннолетних без прав. В 2025-м таких нарушителей задержали аж 887, и это лишь те, кого удалось поймать.- В январе-марте текущего года за управление мототранспортом без прав задержано 70 несовершеннолетних. Преобладающий вид мототехники - мопеды, - сообщает полковник полиции.Причина происходящего во многом кроется в позиции взрослых. В Хоринском районе, например, один мужчина передал подростку мотоцикл Racer RC250GA-C2 Panther объемом 224 куб. см. Юный водитель перевернул железного коня, серьезные травмы получил его юный пассажир.Несмотря на возбуждение уголовного дела по статье «вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных действий», оно прекращено мировым судьей по причине «деятельного раскаяния».Пока правоохранители подводят итоги дорожных происшествий, в детской больнице звучит тревожный набат. Сводки Минздрава Бурятии не оставляют иллюзий: все больше несовершеннолетних получают серьезные увечья, катаясь на мототехнике.- За прошлый год и первые три месяца текущего зарегистрировано 62 обращения в приемно-диагностическое отделение по поводу мототравм. 29 из пострадавших госпитализированы, - приводят данные специалисты ГАУЗ «ДРКБ».Тяжесть травм такова, что каждый пятый госпитализированный пациент оказывался в отделении анестезиологии и реанимации.К наиболее распространенным повреждениям, которые получают водители и пассажиры, пренебрегающие мотошлемами, относятся черепно-мозговые травмы (ЧМТ). Не менее редки и проблемы с конечностями: переломы, вывихи, рваные раны и глубокие ссадины, известные как «дорожная сыпь».- Особую тяжесть представляют сочетанные и множественные травмы, когда одновременно страдают голова, конечности и внутренние органы, а также позвоночно-спинномозговые повреждения, случающиеся при падениях или сильных ударах, - поясняют медики.Кроме того, серьезную угрозу несут повреждения грудной клетки и брюшной полости - ушибы внутренних органов, переломы ребер, травматический шок.Согласно врачебной практике, средняя продолжительность стационарного лечения в отделении травматологии и ортопедии составляет полноценные три недели (21 койко-день). Для юных пациентов, прошедших через реанимацию с тяжелыми сочетанными травмами, этот срок увеличивается до 25 - 35 койко-дней. И это только начало пути, впереди могут быть месяцы, а то и годы восстановления…- В результате травм и других внешних причин инвалидность за прошлый год получили 52 ребенка, - информируют сотрудники министерства.Несмотря на формально достаточное количество детских коек (34 травматологических, 12 реанимационных, 6 нейрохирургических), дефицит кадров наблюдается по всей Бурятии.Главное, что отличает одну историю от другой - жесткость приговора в отношении того, кто дал порулить.Иркутский прецедент продемонстрировал нашей общественности новый подход: беспечную мать, передавшую управление мотоциклом своему сыну, мировой судья счел виновной в вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Фемида по итогу назначила ей принудительные работы, а также конфисковала байк Racer. Однако приговор еще не вступил в законную силу…В УГИБДД МВД по Республике Бурятия охарактеризовали данную историю как один из дополнительных элементов профилактики детского мототравматизма. Однако оценить его влияние на состояние дорожной безопасности возможно лишь после завершения мотосезона.- Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят просветительские беседы с подростками и молодежью в школах, техникумах, колледжах и прочих образовательных организациях. В течение года проводится несколько сотен мероприятий по предупреждению мототравматизма: транслируются видео с мест дорожно-транспортных происшествий, показываются тематические фильмы и т. д. Вопросы профилактики нарушений правил дорожного движения юными водителями рассматриваются и на общешкольных родительских собраниях, заседаниях районных комиссий, а также на сельских сходах, - комментирует полковник полиции.Тем не менее, судя по всему, профилактических бесед недостаточно. Остановить вал мототравм могут, видимо, лишь жесткие меры.Многие родители ошибочно полагают, максимум, что им грозит за покупку мотоцикла подростку - это штраф. Передача управления транспортным средством лицу без водительских прав действительно карается штрафом в 30 000 рублей.- 448 собственников транспортных средств (в том числе мототехники), передавших их управление водителям, не имеющим прав, уже привлечены к административной ответственности с наложением штрафа, - сообщили в ГИБДД.Существует еще обратная сторона медали: за вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия можно присесть на три года. И это не теоретическая страшилка, а реальная статья УК.В Бурятии суды по-прежнему склоняются к «деятельному раскаянию». Однако прецедент, возникший на территории близлежащего региона, вероятно, может задать новый вектор местному правосудию.Особую головную боль законодателям доставляют эндуро и питбайки. Формально они считаются спортивным инвентарем, но их характеристики (масса, мощность, скорость) часто не позволяют зарегистрировать их в ГИБДД.Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина констатирует, что рост популярности механических средств передвижения, включая те, что доступны детям и часто продаются как спортивный инвентарь, требует не только нового законодательства, но и мер по обеспечению безопасности их использования.- Городская и спортивная инфраструктура оказалась не в полной мере готова к появлению и использованию как разнообразных средств индивидуальной мобильности, так и механических средств передвижения, - отмечает она.Приобретение питбайка для несовершеннолетнего формально не запрещено. Однако использование спортивного инвентаря на дорогах общего пользования, включая грунтовые и асфальтированные покрытия, приравнивается к банальнейшему управлению без прав.Пока взрослые ведут бесконечные споры о том, считать ли питбайк безобидной игрушкой или «путевкой в реанимацию», детвора продолжает калечиться. Уполномоченный по правам ребенка предложила радикальную, но, вероятно, действенную инициативу, способную изменить ситуацию.- Одной из мер предупредительного характера, которая позволит сократить случаи управления несовершеннолетними механическими транспортными средствами и снизить уровень дорожного травматизма, может стать запрет на продажу им горюче-смазочных материалов: автомобильного бензина и дизельного топлива, - резюмирует Вероника Штыкина. - Исключение составят лишь случаи розничной продажи топлива лицам, достигшим 16-летнего возраста с водительским удостоверением соответствующей категории.Без горючего любой мотоцикл превратится в бесполезную груду металла, на которой далеко не уедешь. Чтобы лишить подростков этого «топлива для аварий», власть имущие уже вовсю разрабатывают новый законопроект.Какие выводы можно сделать из сложившейся ситуации? Иркутский прецедент, скорее всего, перестанет быть уникальным случаем. Теперь у каждого судьи есть наглядный пример того, как следует наказывать беспечных родителей за потакание детям.Несмотря на регулярные рейды и сотни профилактических мероприятий, количество несовершеннолетних, пострадавших на мототехнике, практически не уменьшается.- Мы живем не в американских фильмах, где ключи от крутого байка дарят под гул аплодисментов любимому отпрыску на его долгожданное 16-летие. Покупка мотоцикла ребенку – это не щедрый жест, а потенциальная статья УК РФ, если он вскоре станет виновником серьезного ДТП, - возмущается жертва аварии улан-удэнец Сергей Панин.