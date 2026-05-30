Общество 30.05.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 30 мая

14-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Быка; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, принимать монашеские обеты, создавать семью, торговать, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение.

Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; для обучения, не стоит полагаться на подчиненных и становиться друзьями (составлять договор), начинать военные действия и судебные тяжбы.

Стрижка волос: к увеличению материального блага.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
