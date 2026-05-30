Общество 30.05.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 30 мая
14-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Быка; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, принимать монашеские обеты, создавать семью, торговать, начинать строительство дома, мандалы, совершать омовение.
Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; для обучения, не стоит полагаться на подчиненных и становиться друзьями (составлять договор), начинать военные действия и судебные тяжбы.
Стрижка волос: к увеличению материального блага.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
