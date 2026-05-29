Общество 29.05.2026 в 18:00

В Бурятии осуждённый за угрозу полицейскому ножом скончался до вступления в силу приговора

Текст: Станислав Сергеев
Приговор Кабанского районного суда в отношении мужчины, признанного виновным в угрозе применения насилия к сотруднику полиции, отменён. Основание - смерть осуждённого, наступившая до того, как приговор вступил в законную силу. Верховный суд Бурятии прекратил уголовное дело по нереабилитирующему основанию.

Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ. Суд установил, что 7 февраля 2025 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял кухонный нож и, высказывая угрозы убийством, приближался к инспектору по делам несовершеннолетних, которая пришла к нему домой с проверкой. Вместе с полицейским в доме находился свидетель. Оба восприняли угрозы как реальные и покинули помещение.

В суде первой инстанции мужчина вину не признал. Он настаивал, что нож в руки не брал и сотрудницу полиции не узнал, так как она была в гражданской одежде и не представилась. Защита также указывала, что умысла на запугивание не было, а дело сфабриковано.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Поскольку ранее мужчина уже был осуждён условно за грабёж, наказание сложили - окончательно вышло 2,5 года колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Апелляционная инстанция должна была рассматривать жалобу осуждённого по существу, но в ходе заседания выяснилось: мужчина умер 21 августа 2025 года - ещё до того, как приговор вступил в законную силу. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, если обвиняемый умирает, дело подлежит прекращению. Родственники не возражали против прекращения.

Верховный суд Бурятии отменил приговор районного суда и прекратил уголовное дело в связи со смертью осуждённого. Судимость погашена не была, но и наказание фактически никто не понёс.

Фото: «Номер один»

