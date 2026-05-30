БМВ в Улан-Удэ насмерть сбила пешехода

Вчера вечером, 29 мая, в Улан-Удэ иномарка насмерть сбила 55-летнего мужчину, который переходил дорогу. ДТП произошло в районе улицы Ботанической.

- 31-летний водитель автомобиля «БМВ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 55-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в МВД РБ.

