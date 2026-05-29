Страховая компания пыталась отсудить деньги у больного диабетом жителя Бурятии

Страховая компания «Согаз» проиграла суд жителю Северобайкальска. Компания требовала признать недействительным договор страхования, заключённый с мужчиной в декабре 2021 года. Повод - «Согаз» выяснил, что застрахованный ещё до подписания договора страдал сахарным диабетом второго типа, но не сообщил об этом. Страховщик посчитал, что его обманули, и подал в суд.В декабре 2021 года мужчина взял в банке ВТБ крупный кредит - более 1,8 миллиона рублей. Одновременно он заключил договор страхования жизни и здоровья с АО «Согаз». Страховая премия составила 307 тысяч рублей, её включили в тело кредита. При оформлении полиса мужчина электронной подписью подтвердил, что не страдает сахарным диабетом и другими серьёзными заболеваниями. Однако из медицинских документов следовало, что диагноз «сахарный диабет второго типа» ему поставили ещё в январе 2020 года - почти за два года до страхования.В мае 2025 года мужчине установили вторую группу инвалидности по общему заболеванию. Он обратился в «Согаз» за выплатой. Тогда страховщик и решил оспорить договор, заявив, что мужчина умышленно скрыл болезнь, которая имеет существенное значение для оценки риска наступления страхового случая. Компания сослалась на статью 179 Гражданского кодекса - сделка под влиянием обмана.Суд первой инстанции и апелляция встали на сторону клиента. Главная причина: страховая компания не смогла доказать, что мужчина действовал умышленно. Полис подписывали электронно, одновременно с кредитным договором, единым пакетом документов. Никто не выяснял, сколько времени у мужчины было на изучение условий страхования и осознанный отказ от заполнения анкеты о заболеваниях.Кроме того, «Согаз» не потребовала заполнить отдельную форму о состоянии здоровья. Вся информация была зашита в общий текст оферты. То есть сам способ заключения договора (через банк без личного общения со страховщиком, без отдельного медицинского опроса) создал риск того, что клиент мог не обратить внимания на пункт о списке болезней. Суд не нашёл злого умысла, а классифицировал ситуацию как ошибку страховщика, который недостаточно осмотрительно подошёл к оценке рисков. Компания имела право провести медицинское обследование или запросить выписки из амбулаторной карты, но не сделала этого.Итог: «Согаз» свой иск проиграл. Договор страхования остался в силе. Мужчина сохранил право на страховое возмещение.Фото: «Номер один».