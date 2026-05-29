Общество 29.05.2026 в 20:00

Страховая компания пыталась отсудить деньги у больного диабетом жителя Бурятии

Фирма напирала на то, что мужчина не сообщил о своей болезни при заключении договора
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Страховая компания пыталась отсудить деньги у больного диабетом жителя Бурятии
Страховая компания «Согаз» проиграла суд жителю Северобайкальска. Компания требовала признать недействительным договор страхования, заключённый с мужчиной в декабре 2021 года. Повод - «Согаз» выяснил, что застрахованный ещё до подписания договора страдал сахарным диабетом второго типа, но не сообщил об этом. Страховщик посчитал, что его обманули, и подал в суд.

В декабре 2021 года мужчина взял в банке ВТБ крупный кредит - более 1,8 миллиона рублей. Одновременно он заключил договор страхования жизни и здоровья с АО «Согаз». Страховая премия составила 307 тысяч рублей, её включили в тело кредита. При оформлении полиса мужчина электронной подписью подтвердил, что не страдает сахарным диабетом и другими серьёзными заболеваниями. Однако из медицинских документов следовало, что диагноз «сахарный диабет второго типа» ему поставили ещё в январе 2020 года - почти за два года до страхования.

В мае 2025 года мужчине установили вторую группу инвалидности по общему заболеванию. Он обратился в «Согаз» за выплатой. Тогда страховщик и решил оспорить договор, заявив, что мужчина умышленно скрыл болезнь, которая имеет существенное значение для оценки риска наступления страхового случая. Компания сослалась на статью 179 Гражданского кодекса - сделка под влиянием обмана.

Суд первой инстанции и апелляция встали на сторону клиента. Главная причина: страховая компания не смогла доказать, что мужчина действовал умышленно. Полис подписывали электронно, одновременно с кредитным договором, единым пакетом документов. Никто не выяснял, сколько времени у мужчины было на изучение условий страхования и осознанный отказ от заполнения анкеты о заболеваниях.

Кроме того, «Согаз» не потребовала заполнить отдельную форму о состоянии здоровья. Вся информация была зашита в общий текст оферты. То есть сам способ заключения договора (через банк без личного общения со страховщиком, без отдельного медицинского опроса) создал риск того, что клиент мог не обратить внимания на пункт о списке болезней. Суд не нашёл злого умысла, а классифицировал ситуацию как ошибку страховщика, который недостаточно осмотрительно подошёл к оценке рисков. Компания имела право провести медицинское обследование или запросить выписки из амбулаторной карты, но не сделала этого.

Итог: «Согаз» свой иск проиграл. Договор страхования остался в силе. Мужчина сохранил право на страховое возмещение.

Фото: «Номер один».

Теги
суд

Все новости

Страховая компания пыталась отсудить деньги у больного диабетом жителя Бурятии
29.05.2026 в 20:00
В Бурятии осуждённый за угрозу полицейскому ножом скончался до вступления в силу приговора
29.05.2026 в 18:00
В Бурятии установили камеры, фиксирующие выезд на встречку
29.05.2026 в 17:31
В Бурятии осудили Почетного строителя России
29.05.2026 в 17:19
С 1 июня в Улан-Удэ вводится режим тишины
29.05.2026 в 17:09
В Улан-Удэ на улицах Свободы и Смолина заасфальтируют дороги
29.05.2026 в 17:08
В Улан-Баторе построят 500 зарядных станций для электромобилей
29.05.2026 в 16:53
В Улан-Удэ более 12 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях
29.05.2026 в 16:43
В Бурятии выступит легендарная группа КИНО
29.05.2026 в 16:24
Меньше нервов, больше шансов: что в партии «Новые люди» приготовили для выпускников Бурятии
29.05.2026 в 16:22
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Бурятии осуждённый за угрозу полицейскому ножом скончался до вступления в силу приговора
Верховный суд Бурятии прекратил уголовное дело из-за смерти фигуранта
29.05.2026 в 18:00
В Бурятии установили камеры, фиксирующие выезд на встречку
Их расположили в двух районах республики
29.05.2026 в 17:31
С 1 июня в Улан-Удэ вводится режим тишины
Особый режим связан с проведением экзаменов
29.05.2026 в 17:09
В Улан-Удэ на улицах Свободы и Смолина заасфальтируют дороги
Полотно восстанавливают после реконструкции инженерных сетей
29.05.2026 в 17:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru