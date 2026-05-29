В Ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии прошел День открытых дверей

В Ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии 28 мая прошел День открытых дверей. В гостях побывали и взрослые, и дети. Каждый нашел для себя что-то интересное.

В саду центра выращивают десятки разных культур. Кроме того, там есть своя пасека, дендрарий, дендропарк и зооуголок с черепахами, кроликами, попугаями и др. Также посетителям продемонстрировали работу солнечных панелей, локальных очистных станций, тепличного хозяйства, мастер-классы по посадке и черенкованию цветочных и ягодных культур.

Примечательно, что в учреждении проводят занятия для детей от 5 до 18 лет. Ребят обучают настоящие профессионалы.

«Там работает очень много педагогов, которые любят природу, и прививают эту любовь подрастающему поколению. Причем от ресурсного центра трудятся педагоги также в районах республики и по городу в школах, как педагоги дополнительного образования», - поделилась министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Экологическое воспитание молодежи и формирование бережного отношения к природе в ресурсном центре – одна из целей национального проекта «Экологическое благополучие».

