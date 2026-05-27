В Бурятии строят экологическую тропу «По следам снежного барса»

В Бурятии в Тункинском национальном парке в честь 35-летия заложили основу экологической тропы «По следам снежного барса». Она станет неотъемлемой частью строящегося эколого-этнографического комплекса «Дом снежного барса».

Государственные инспекторы четырех лесничеств под руководством заместителя директора по охране окружающей среды Виталия Спиридонова высадили саженцы вокруг строящейся экотропы в селе Кырен.

Протяженность тропы составит 250 метров, ее планируют оборудовать информационными стендами, рассказывающими о жизни и особенностях снежного барса.

«Особенностью маршрута станут стилизованные отпечатки следов ирбиса, которые помогут посетителям глубже погрузиться в мир этого скрытного хищника и почувствовать себя частью его среды обитания», - сообщили в Тункинском нацпарке.