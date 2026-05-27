Общество 27.05.2026 в 15:28
В Бурятии ищут мужчину, ушедшего из дома еще зимой
Возможно, его уже нет в республике
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии продолжаются поиски 35-летнего Максима Иванова, который в феврале 2026 года ушел из дома по ул. Шаляпина и до настоящего времени не вернулся. Есть информация, что разыскиваемый мог выехать в Иркутскую область, сообщают в полиции региона.
Мужчина европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 185-190 сантиметров, темно-русые короткие волосы, голубые глаза. Из особых примет – дефект левого глаза.
Был одет в зимний камуфлированный бушлат, темно-зелёные брюки с бежевыми вставками и черные кожаные берцы.
При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам 89085958592 или 102.
Фото: МВД РБ
