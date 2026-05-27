Входные группы на улан-удэнском Арбате приведут к единому стилю

На Арбате в Улан-Удэ все входные группы в здания решили привести к единому стилю. Как сообщили в мэрии, разнородные покрытия крылец собственники зданий заменят на гранитную плитку, соответствующую новому облику всей улицы.

Специалисты при осмотре пешеходной зоны выяснили, что крыльца многих зданий выполнены из разных материалов: керамогранита или резинового покрытия. И уложены на старое, подвижное основание.

«Чтобы сохранить единый и эстетичный облик улицы, мы совместно с администрацией и, что самое важное, с активными собственниками помещений приняли решение, что будем приводить их всех к единому стандарту. Собственники готовы за собственный счет сделать крыльца из гранитной плитки», – прокомментировал архитектор проекта Дмитрий Ильин.

Ранее «Номер один» сообщал, что на Арбате начали укладывать щебень под новую гранитную плитку.