Общество 27.05.2026 в 15:59

В Улан-Удэ запустили автобус против мошенников

Горожан пытаются защитить от обмана и потери денег
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ население обучают правилам финансовой безопасности. Одним из самых необычных решений стал автобус городского маршрута №2, который превратился в передвижной обучающий модуль благодаря ярким тематическим баннерам на борту. Он уже курсирует по улицам города и не остается незамеченным.

- Автобус непринужденно будет напоминать жителям о необходимости быть бдительными и научит противостоять мошенникам. Дизайн ориентирован как на детей, так и на их родителей. На бортах автобуса крупно указаны самые распространенные схемы обмана и главные правила защиты. Теперь, ожидая транспорт или просто находясь в городе, каждый сможет освежить в памяти информацию о том, как действуют преступники, а родители узнают, чему необходимо научить своих детей, - отмечает член Общественного совета при МВД РБ Солбон Хобраков.

Фото: МВД РБ

