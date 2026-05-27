В Бурятии ушла из жизни видный акушер-гинеколог

Не стало Зинаиды Ильиничны Бураевой
Текст: Карина Перова
Сегодня, 27 мая, на 95-м году ушла из жизни акушер-гинеколог, заслуженный врач Бурятской АССР, отличник здравоохранения Зинаида Ильинична Бураева. Она посвятила охране здоровья женщин более 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Врач – родом из села Еланцы Ольхонского района Иркутской области. Трудовую деятельность начинала в Баяндаевской центральной районной больнице. В 1956 году переехала в Улан-Удэ, где преподавала в медицинском училище и одновременно работала в городском роддоме. В 1961 году после окончания клинической ординатуры ее назначили заведующей гинекологическим отделением городского роддома, а затем – заведующей отделением патологии беременных.

В апреле 1972 года Зинаида Ильинична заняла пост главного акушера-гинеколога минздрава Бурятской АССР. За 14 лет работы на этой должности она активно внедряла новые методы лечения и профилактики, что способствовало снижению материнской и перинатальной смертности.

Благодаря её усилиям в Бурятии были построены новые родильные дома и отделения, а также улучшены условия для женщин и новорожденных.

«Зинаида Ильинична была новатором и блестящим клиницистом. Она внедрила в практику электрохирургический метод операций на шейке матки, разработала и применила новые методики ведения беременных с резус-конфликтом, кардиальной патологией и гипертонической болезнью. Её глубокий анализ данных по кесаревым сечениям позволил найти более щадящие методы проведения этой операции, что спасло жизни многим женщинам», - отметили коллеги.

В 1986 году специалист перешла на работу ординатором городского роддома, вскоре была назначена заместителем главного врача по организационно-методической работе. В 1988 году ей поручили возглавить отделение патологии № 2 на базе дома отдыха «Верхняя Березовка». С 1994 года до конца 2007 года З.И. Бураева работала в женской консультации ТМО № 6.

Она была удостоена званий «Заслуженный врач Бурятской АССР», «Отличник здравоохранения» и награждена почетной грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. Также была делегатом множества съездов и конференций, где делилась своим опытом и знаниями с коллегами.

Прощание с Зинаидой Бураевой состоится 29 мая с 11:00 до 12:00 в прощальном зале по адресу: Улан-Удэ, Боевая, 7а.

