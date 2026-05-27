Жителей Бурятии призвали не скупать ноутбуки после изменения правил ввоза

С 27 мая в России изменились правила ввоза ноутбуков, компьютеров и комплектующих, однако поводов для паники, по мнению экспертов, нет. Как пояснила экс-министр экономики Бурятии Татьяна Думнова, речь идёт не о полном запрете техники, а лишь об исключении некоторых товаров из списка параллельного импорта — то есть теперь для их ввоза требуется официальное согласие производителя.

Как сообщает «МК в Бурятии», нововведение касается ноутбуков, ПК, серверов, мониторов и комплектующих таких брендов, как HP, Acer, Asus, Samsung, Dell, Intel и других. При этом смартфоны, включая iPhone, Samsung Galaxy и Pixel, остались в списке — их по-прежнему можно ввозить без разрешения правообладателей.

Как подчеркнула Татьяна Думнова, для обычного покупателя ассортимент техники не исчезнет. Минпромторг РФ уже заявил, что на рынке есть достойные альтернативы, включая российскую технику и поставки из дружественных стран. Дефицита не прогнозируется: эти товары перестали быть «критическими» для параллельного импорта именно потому, что их производство или легальные поставки уже налажены.

Экс-министр предостерегает от необдуманных покупок техники про запас. Цены могут взлететь лишь в том случае, если потребители сами создадут искусственный ажиотаж, что приведёт к пустым полкам и последующему повышению цен. При этом предпосылок для резкого скачка стоимости сейчас нет, утверждает Думнова. Кроме того, техника быстро устаревает, а на «серые» устройства часто возникают проблемы с гарантией. Большинство популярных моделей уже присутствуют в России у официальных дистрибьюторов и на маркетплейсах.

Тем, кто планировал покупку, Татьяна Думнова советует действовать в обычном режиме и не создавать запасов на «чёрный день». Стоит обратить внимание на российские бренды — например, «Байкал» или «Эльбрус» для госсектора, а для бытовых задач — на сборки на российских материнских платах или проверенные модели от дружественных вендоров. Если же потребителю необходим конкретный ноутбук из числа тех, для которых теперь требуется разрешение бренда, стоит проверить его наличие у официальных дилеров — скорее всего, он там окажется.

«Главное: решение принято не чтобы лишить вас гаджетов, а чтобы поддержать местных производителей и упорядочить рынок. Техника никуда не денется. Не поддавайтесь панике. Покупайте осознанно», — резюмировала Татьяна Думнова.