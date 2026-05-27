В Бурятии начальница отдела филиала банка «слила» данные о клиентах-военнослужащих

В Улан-Удэ начальницу отдела местного филиала российского коммерческого банка обвиняют в незаконном разглашении банковской тайны. Следователи СК завели по данному факту уголовное дело (ч. 2 ст. 183 УК РФ).

Женщина имела доступ к базе данных клиентов и сведениям о совершенных ими финансовых операциях. По данным следствия, в марте 2026 года обвиняемая по просьбе сожителя незаконно сообщила ему для передачи третьим лицам информацию о двух клиентах, являющихся военнослужащими, включая их паспортные данные, номера мобильных телефонов и историю совершения денежных переводов.

«Данное преступление выявлено сотрудниками полиции при проведении оперативно-технических мероприятий. В ходе допроса, проведенного следователем СК, женщина признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах разглашения информации, охраняемой законом», - прокомментировали в СУ СКР по Бурятии.

По уголовному делу проводятся следственные действия для установления полной картины преступления и сбора доказательств.