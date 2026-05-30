Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей с Днем Республики

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем Республики Бурятия!30 мая 1923 года Президиум ВЦИК принял постановление об объединении Бурят-Монгольских автономных областей Сибири Дальнего Востока в Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую республику (БМАССР) с центром в городе Верхнеудинск. Дата выхода этого документа стала днем рождения нашей национальной республики, новой вехой становления и развития байкальского региона.Бурятия - это уникальный край России, где тесно переплетаются культуры, традиции и обычаи, где веками в гармонии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Бурятия славится не только красивой природой, но и трудолюбивыми, мудрыми и гостеприимными людьми, безгранично любящими свою родину и делающими все, чтоб здесь жилось лучше и счастливее.Этот день символизирует не только историческую значимость нашей республики, но и единство, дружбу и взаимопонимание народов, проживающих на нашей многонациональной земле. Свою сплоченность и товарищескую взаимовыручку показывают наши бойцы, участвующие в специальной военной операции, мужественно и отважно защищая интересы Родины, спасая друг друга в боях.Наша сила заключается в многообразии этносов, в умении уважать и ценить друг друга. Именно единство и дружба народов - залог стабильности и развития нашего родного края.С Днем Республики Бурятия! Желаю, чтобы наша земля всегда была благодатной, люди тверды духом, а жизнь наполнена радостью и теплом! Здоровья, счастья и мира вашему дому!