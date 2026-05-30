Общество 30.05.2026 в 09:00

Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей с Днем Республики

Дорогие земляки!
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей с Днем Республики
Фото: Хурал Бурятии
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем Республики Бурятия! 

30 мая 1923 года Президиум ВЦИК принял постановление об объединении Бурят-Монгольских автономных областей Сибири Дальнего Востока в Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую республику (БМАССР) с центром в городе Верхнеудинск. Дата выхода этого документа стала днем рождения нашей национальной республики, новой вехой становления и развития байкальского региона.
 
Бурятия - это уникальный край России, где тесно переплетаются культуры, традиции и обычаи, где веками в гармонии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Бурятия славится не только красивой природой, но и трудолюбивыми, мудрыми и гостеприимными людьми, безгранично любящими свою родину и делающими все, чтоб здесь жилось лучше и счастливее. 

Этот день символизирует не только историческую значимость нашей республики, но и единство, дружбу и взаимопонимание народов, проживающих на нашей многонациональной земле. Свою сплоченность и товарищескую взаимовыручку показывают наши бойцы, участвующие в специальной военной операции, мужественно и отважно защищая интересы Родины, спасая друг друга в боях.

Наша сила заключается в многообразии этносов, в умении уважать и ценить друг друга. Именно единство и дружба народов - залог стабильности и развития нашего родного края.

С Днем Республики Бурятия! Желаю, чтобы наша земля всегда была благодатной, люди тверды духом, а жизнь наполнена радостью и теплом! Здоровья, счастья и мира вашему дому! 

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Теги
хурал поздравление

Все новости

В ночном пожаре в селе Бурятии обгорел подросток
30.05.2026 в 08:18
Жители Бурятии могут попасть за решетку из-за подарков подросткам
30.05.2026 в 08:00
БМВ в Улан-Удэ насмерть сбила пешехода
30.05.2026 в 07:42
Бурятии угрожает беспрецедентный рост подростковой преступности
30.05.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 30 мая
30.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 мая 2026 года
30.05.2026 в 06:02
В Ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии прошел День открытых дверей
29.05.2026 в 22:05
Страховая компания пыталась отсудить деньги у больного диабетом жителя Бурятии
29.05.2026 в 20:00
В Бурятии осуждённый за угрозу полицейскому ножом скончался до вступления в силу приговора
29.05.2026 в 18:00
В Бурятии установили камеры, фиксирующие выезд на встречку
29.05.2026 в 17:31
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
Жители Бурятии могут попасть за решетку из-за подарков подросткам
Фемида ужесточает подход к родителям юных мотоциклистов
30.05.2026 в 08:00
Бурятии угрожает беспрецедентный рост подростковой преступности
Почему юные жители республики встают на кривую дорожку, разбирался «Номер один»
30.05.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 30 мая
14-й лунный день
30.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 мая 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
30.05.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru