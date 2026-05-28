Происшествия 28.05.2026 в 16:00

Женщина ударила отчима ножом восемь раз за оскорбление покойной матери

Мужчина выжил чудом: один из ударов пришелся прямо в грудную клетку
Текст: Станислав Сергеев
В Иволгинском районе суд приговорил женщину к шести с половиной годам колонии за покушение на убийство. Она нанесла отчиму не менее восьми ударов ножом - в спину, грудь, живот и плечо. Мужчина остался жив только благодаря своевременной медицинской помощи. Причиной стал разговор, в котором отчим плохо отозвался о покойной матери нападавшей. Потерпевший просил суд не лишать её свободы, но приговор отменили не удалось.

Всё случилось ночью 1 декабря 2025 года в квартире в Иволгинском районе. По версии следствия, женщина и её отчим распивали спиртное. В какой-то момент мужчина начал оскорблять её покойную мать, которая была убита 20 лет назад. Это вызвало у дочери сильное раздражение. Она схватила кухонный нож и нанесла отчиму удары - не менее восьми. Одно из ранений оказалось проникающим в грудную клетку справа, повредило лёгкое и вызвало подкожную эмфизему. Эксперты признали его тяжким вредом здоровью по признаку опасности для жизни. Остальные ранения (в спину, живот и плечо) расценили как лёгкий вред здоровью.

Мужчину госпитализировали, ему успели оказать помощь. Смерть не наступила по независящим от нападавшей обстоятельствам.

На следствии женщина признала вину: рассказала, что отчим оскорблял её мать, они начали ссориться, и она ударила его ножом несколько раз. В суде она от этих показаний не отказалась, но настаивала, что убивать не хотела. Потерпевший также подтвердил, что оскорблял покойную жену, и признал, что сам спровоцировал конфликт. Он просил суд не лишать падчерицу свободы, на строгом наказании не настаивал. Свидетели также давали показания, подтверждающие агрессию женщины и её последующее раскаяние.

Тем не менее суд первой инстанции, а затем и апелляционный, посчитали, что количество ударов (восемь), их локализация (в том числе в грудную клетку) и использование ножа не оставляют сомнений в прямом умысле на убийство. Аморальное поведение потерпевшего учли, как смягчающее обстоятельство, но не стали основанием для переквалификации на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил женщину к 6,5 годам колонии общего режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, лишь исправив техническую ошибку в описательной части (исключив фразу о «безразличном отношении» к содеянному). Всё остальное осталось в силе.

Фото: «Номер один»

