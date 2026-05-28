В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды

В Улан-Удэ жильцы дома № 29 по улице Ключевская пожаловались на низкую температуру горячей воды. На место выезжали сотрудники комитета муниципального контроля администрации города. Также присутствовали представители управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.

В ходе проверки выявили ряд нарушений. Так, насосное оборудование в подвале дома было неисправно. И подтвердилась недостаточная температура горячего водоснабжения в точках водоразбора (в квартирах).

В результате управляющей организации ООО «РОС» выдали предписание об устранении неисправности оборудования и восстановлении нормативной температуры горячей воды. Ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-14» направили требование произвести жильцам перерасчет за некачественную услугу.

«Все выявленные нарушения устранены в полном объеме. В настоящее время горячее водоснабжение в доме соответствует нормативам, а жителям будет сделан перерасчет», - заключили в профильном комитете.