Общество 28.05.2026 в 15:53

В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды

До этого температура не соответствовала параметрам
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ жильцы дома № 29 по улице Ключевская пожаловались на низкую температуру горячей воды. На место выезжали сотрудники комитета муниципального контроля администрации города. Также присутствовали представители управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.

В ходе проверки выявили ряд нарушений. Так, насосное оборудование в подвале дома было неисправно. И подтвердилась недостаточная температура горячего водоснабжения в точках водоразбора (в квартирах).

В результате управляющей организации ООО «РОС» выдали предписание об устранении неисправности оборудования и восстановлении нормативной температуры горячей воды. Ресурсоснабжающей организации ПАО «ТГК-14» направили требование произвести жильцам перерасчет за некачественную услугу.

«Все выявленные нарушения устранены в полном объеме. В настоящее время горячее водоснабжение в доме соответствует нормативам, а жителям будет сделан перерасчет», - заключили в профильном комитете.

Теги
горячая вода ЖКХ

Все новости

На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку
28.05.2026 в 16:41
В Улан-Удэ подростки загубили молодые деревца на площади Революции
28.05.2026 в 16:14
«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей
28.05.2026 в 16:13
Женщина ударила отчима ножом восемь раз за оскорбление покойной матери
28.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды
28.05.2026 в 15:53
В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС
28.05.2026 в 15:30
«Ударил самокатом по голове»
28.05.2026 в 15:29
Жителям Бурятии продают подозрительные саженцы
28.05.2026 в 15:26
В Иркутске осудили банду «черных» риелторов
28.05.2026 в 15:24
В Бурятии иркутянка хотела «отжать» остров на Селенге
28.05.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку
Специалисты проверяют гидроизоляцию системы
28.05.2026 в 16:41
«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей
28.05.2026 в 16:13
В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС
Для снижения дефицита электроэнергии сделан небольшой шажок на 28 МВт
28.05.2026 в 15:30
Жителям Бурятии продают подозрительные саженцы
Яблони и груши не включены в госреестр
28.05.2026 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru