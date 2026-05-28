В Улан-Удэ подростки загубили молодые деревца на площади Революции

В Улан-Удэ двое подростков повредили деревья черемухи Маака на площади Революции. Действия вандалов попали на камеры наружного видеонаблюдения.

Юноши также пытались сломать ограждение – стойку вокруг дерева, но у них не получилось.

Как стало известно «Номер один», по данному факту будет подготовлено заявление в правоохранительные органы. Личности нарушителей устанавливаются.

«Повреждение городского имущества не остаётся без последствий, и к виновным могут быть применены предусмотренные законом меры. Очень больно видеть, как чей-то труд уничтожают ради минутного развлечения», - прокомментировали в МБУ «Городское зеленое строительство».