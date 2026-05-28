Происшествия 28.05.2026 в 16:14

В Улан-Удэ подростки загубили молодые деревца на площади Революции

Личности нарушителей устанавливаются
Текст: Карина Перова
Фото: МБУ «Городское зеленое строительство»

В Улан-Удэ двое подростков повредили деревья черемухи Маака на площади Революции. Действия вандалов попали на камеры наружного видеонаблюдения.

Юноши также пытались сломать ограждение – стойку вокруг дерева, но у них не получилось.

Как стало известно «Номер один», по данному факту будет подготовлено заявление в правоохранительные органы. Личности нарушителей устанавливаются.

«Повреждение городского имущества не остаётся без последствий, и к виновным могут быть применены предусмотренные законом меры. Очень больно видеть, как чей-то труд уничтожают ради минутного развлечения», - прокомментировали в МБУ «Городское зеленое строительство».

Теги
вандализм площадь революции черемуха

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
