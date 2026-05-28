Общество 28.05.2026 в 16:13

«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей

A- A+
Текст: Номер один
«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей

Военнослужащий из Окинского района Бурятии с позывным «Муна», служащий в составе батальона «Байкал» 10-го танкового полка, совершил героический поступок при эвакуации раненых с передовой. Ранее подразделение земляка штурмом взяло важную позицию в районе населённого пункта Бересток и удерживало её несколько месяцев. За проявленное мужество эта позиция была названа именем бойца из Бурятии, сообщает издание «МК в Бурятии» со ссылкой на паблик «Ока-инфо.24/7».

11 мая при выходе на ротацию группа «Муны» попала под удар вражеских беспилотников. Командир оперативно укрыл четырёх раненых сослуживцев в блиндаже, а сам принял решение отвлечь FPV-дроны на себя. Боец увёл угрозу в лесополосу, где лично нейтрализовал несколько дронов-камикадзе, тем самым сохранив жизни товарищей. Уже на следующий день вся группа была успешно эвакуирована медиками. В землячестве выражают гордость стойкостью и героизмом своего воина.

Фото: Анна Арапова

Теги
СВО

Все новости

На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку
28.05.2026 в 16:41
В Улан-Удэ подростки загубили молодые деревца на площади Революции
28.05.2026 в 16:14
«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей
28.05.2026 в 16:13
Женщина ударила отчима ножом восемь раз за оскорбление покойной матери
28.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды
28.05.2026 в 15:53
В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС
28.05.2026 в 15:30
«Ударил самокатом по голове»
28.05.2026 в 15:29
Жителям Бурятии продают подозрительные саженцы
28.05.2026 в 15:26
В Иркутске осудили банду «черных» риелторов
28.05.2026 в 15:24
В Бурятии иркутянка хотела «отжать» остров на Селенге
28.05.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку
Специалисты проверяют гидроизоляцию системы
28.05.2026 в 16:41
В Улан-Удэ жильцы дома на Ключевской добились нормальной горячей воды
До этого температура не соответствовала параметрам
28.05.2026 в 15:53
В Иркутской области запустили новый гидроагрегат на ГЭС
Для снижения дефицита электроэнергии сделан небольшой шажок на 28 МВт
28.05.2026 в 15:30
Жителям Бурятии продают подозрительные саженцы
Яблони и груши не включены в госреестр
28.05.2026 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru