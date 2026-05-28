«Муна» из Бурятии увёл дроны на себя, спасая четырёх раненых товарищей

Военнослужащий из Окинского района Бурятии с позывным «Муна», служащий в составе батальона «Байкал» 10-го танкового полка, совершил героический поступок при эвакуации раненых с передовой. Ранее подразделение земляка штурмом взяло важную позицию в районе населённого пункта Бересток и удерживало её несколько месяцев. За проявленное мужество эта позиция была названа именем бойца из Бурятии, сообщает издание «МК в Бурятии» со ссылкой на паблик «Ока-инфо.24/7».

11 мая при выходе на ротацию группа «Муны» попала под удар вражеских беспилотников. Командир оперативно укрыл четырёх раненых сослуживцев в блиндаже, а сам принял решение отвлечь FPV-дроны на себя. Боец увёл угрозу в лесополосу, где лично нейтрализовал несколько дронов-камикадзе, тем самым сохранив жизни товарищей. Уже на следующий день вся группа была успешно эвакуирована медиками. В землячестве выражают гордость стойкостью и героизмом своего воина.

