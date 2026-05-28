Молодёжь Бурятии активно интересуется своими семейными древами

Исследование родословной становится всё более популярным занятием у молодых россиян: они активно ищут информацию о своих предках не только в архивах, но и в результатах ДНК-тестов. При этом поисками стали чаще заниматься мужчины — в 2026 году их доля составила 52%, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Основная аудитория сервисов для изучения родословной — россияне 26-45 лет. На них приходится более половины всего трафика. Немалую активность также демонстрируют пользователи 46-55 лет (20%) и россияне старше 56 лет (18%). При этом молодежь 14-20 лет показала самый резкий прирост интереса в 2026 году — трафик у этой категории вырос в 7 раз, тогда как у россиян 46-55 лет за тот же период он увеличился лишь вдвое.

Мужчины с каждым годом всё больше интересуются своей родословной. За год их доля выросла на 2%. При этом наибольший прирост доли год к году аналитики заметили у двух возрастных категорий мужчин — 14-25 лет (с 11% до 13%) и 56+ (с 13% до 17%).

Тренд на изучение своей родословной среди молодёжи фиксируется и в Бурятии. На возрастную группу 14-20 лет приходится треть всего трафика. На втором месте миллениалы 26-35 лет с долей 22%. Замыкает тройку лидеров пользователи 46-55 лет с долей 13%. В то же время женщины чаще мужчин исследуют семейное древо (54% и 46% соответственно).

Пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям: ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов. С начала этого года наибольшие объемы трафика зафиксированы на сайт с архивными документами «Память народа» (31,4%) и сервис для формирования генеалогического древа Familio (32,4%). При этом на платформы ДНК-исследований приходится порядка 10% от общего объема трафика, связанного с генеалогическими ресурсами.

Если с января по май прошлого года пользователи чаще обращались к архивным платформам и сервисам для построения семейного древа, то в 2026-м заметно выросла вовлечённость в ДНК-генеалогию. Так, в марте этого года доля крупнейших ресурсов, занимающихся исследованиями ДНК-тестов, выросла более чем в 30 раз относительно того же месяца 2025-го.

В топ-3 городов, лидирующих по интересу к генеалогическим сервисам, вошли Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. За ними следуют Казань, Уфа, Астрахань, Омск, Самара, Екатеринбург и Хабаровск.

Вместе с тем, в МегаФоне добавили, что в мае трафик на архивные платформы в дальневосточных регионах вырос в 3,6 раза. Ажиотажный интерес зафиксирован в Сахалинской области (в 7 раз), на Камчатке (в 6 раз), в Забайкальском крае (в 5 раз). Однако лидерами по количеству потраченных гигабайт на изучение своей родословной стали жители Якутии — их доля составила 22%, вторые — приморцы (17%). Далее идут забайкальцы и хабаровчане, у них по 15% и 14% соответственно.

