Общество 28.05.2026 в 16:57

24-летняя улан-удэнка предстанет перед судом за легкий заработок

Девушка распространяла синтетические наркотики через закладки
Текст: Елена Кокорина
24-летнюю жительницу Улан-Удэ обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Для распространения синтетики ее участники использовали тайники-«закладки» на территории республики и анонимный интернет-магазин с целью получения «лёгкого» заработка. 

По данным следствия, преступная деятельность велась в декабре 2025 года под руководством пока неустановленного лица. 
 - Деятельность группировки была пресечена сотрудниками наркоконтроля. У подозреваемой было изъято наркотическое средство альфа-PVP общей массой более 28 грамм, что является довольно крупным размером. Материалы дела направлены в суд. На время судебного разбирательства девушка будет находиться под стражей, - сообщили в МВД РБ.

МВД по Республике Бурятия напоминает гражданам об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и призывает сообщать обо всех известных фактах распространения запрещённых веществ по телефонам 102 или 112.

Фото: МВД РБ
