24-летняя улан-удэнка предстанет перед судом за легкий заработок

24-летнюю жительницу Улан-Удэ обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Для распространения синтетики ее участники использовали тайники-«закладки» на территории республики и анонимный интернет-магазин с целью получения «лёгкого» заработка.По данным следствия, преступная деятельность велась в декабре 2025 года под руководством пока неустановленного лица.- Деятельность группировки была пресечена сотрудниками наркоконтроля. У подозреваемой было изъято наркотическое средство альфа-PVP общей массой более 28 грамм, что является довольно крупным размером. Материалы дела направлены в суд. На время судебного разбирательства девушка будет находиться под стражей, - сообщили в МВД РБ.МВД по Республике Бурятия напоминает гражданам об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и призывает сообщать обо всех известных фактах распространения запрещённых веществ по телефонам 102 или 112.Фото: МВД РБ