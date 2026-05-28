В Улан-Удэ подростки гнались за мужчиной и кидали в него камни

В соцсетях появилось видео, как во дворе одного из домов в Улан-Удэ несколько несовершеннолетних подростков напали на мужчину. Они гнались за ним, кидали в него камни, повредив припаркованные рядом машины.

В следственном отделе по Октябрьскому району СУ СКР по РБ по данному факту завели уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам).

Инцидент произошел 25 мая в 112-м микрорайоне. По версии следствия, четверо подростков, используя малозначительный повод, затеяли ссору с незнакомым мужчиной, который возвращался домой с супругой, после чего напали на него. Горожанин попытался убежать, но несовершеннолетние погнались следом и стали кидать в него камни, повредив припаркованные автомобили.

«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - прокомментировали в следственном ведомстве.