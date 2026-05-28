На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневку

На Арбате в Улан-Удэ испытывают новую ливневую канализацию. Сегодня специалисты пропускают по ней воду для проверки качества гидроизоляции системы.

Такие работы необходимы для того, чтобы убедиться в герметичности труб и соединений, чтобы сеть была готова к работе во время сильных дождей. Подчеркивается, что такая стандартная процедура позволяет предотвратить возможные протечки и обеспечить надежный отвод воды с улиц.

«Работы ведутся в плановом режиме. Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям движения или шуму техники», - прокомментировали в мэрии.

Ранее «Номер один» сообщал, что входные группы на Арбате сделают в одном стиле – из гранитной плитки.