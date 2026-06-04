Бесплатные путевки в санаторий для участников СВО

«Сын вернулся после ранения с СВО. Нужно восстанавливать здоровье, может ли он получить бесплатное направление на лечение в санатории?» Татьяна, Улан-Удэ

Государство предоставляет демобилизованным участникам СВО возможность бесплатно пройти санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Рассказываем, как это сделать.

Бесплатное лечение положено демобилизованным (уволенным) участникам СВО, которые оформили статус ветерана боевых действий. Если сын ещё не получил удостоверение ветерана, обратитесь в военкомат или в фонд «Защитники Отечества».

Программа включает два вида помощи. Санаторно-курортное лечение продолжительностью до 21 дня, которое можно проходить один раз в календарный год. А также медицинскую реабилитацию — сроки зависят от состояния здоровья, проходить её можно несколько раз в год при наличии показаний.

Подать заявление можно несколькими способами: через портал «Госуслуги», в клиентской службе Социального фонда России, в МФЦ или через медицинскую организацию, где сын сейчас лечится.

Главное — медицинское заключение о необходимости санаторно-курортного лечения или реабилитации. Обычно требуется справка для получения путёвки (форма № 070/у), которую выдают в поликлинике по месту жительства. После получения путёвки оформляется санаторно-курортная карта.

Срок рассмотрения заявления в Социальном фонде — два рабочих дня.

Отметим также, что проезд к месту лечения и обратно оплачивается государством. Участники СВО, удостоенные звания Героя России, а также ветераны с I группой инвалидности имеют право на внеочередное получение лечения.