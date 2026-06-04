В Иволгинском районе Бурятии построят крупный логистический центр Ozon

В Бурятии построят крупный логистический центр Ozon. Накануне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Алексей Цыденов подписал соответствующее соглашение с вице-президентом компании Игорем Зиминым.

«Для нашей республики это важный проект. Всё больше предпринимателей из Бурятии выходят на маркетплейсы, продают свою продукцию по всей стране, находят новых покупателей и расширяют производство. Также постоянно растёт и количество жителей, которые пользуются онлайн-покупками», - отметил Алексей Цыденов.

Объект сможет разместить более 5 миллионов товаров, ежедневно здесь будут обрабатываться сотни тысяч заказов. Инвестиции компании в технологическое оснащение и IT-инфраструктуру превысят 3,2 миллиарда рублей. Правительство Бурятии выступит в качестве государственного партнера и будет оказывать содействие в получении мер господдержки.

Новый логистический центр позволит быстрее доставлять товары жителям республики, а местным предпринимателям – удобнее развивать свой бизнес и выходить на новые рынки.

«Наша республика находится на пересечении важных транспортных маршрутов. С одной стороны, это удобно для развития логистики внутри региона. С другой стороны, открывает дополнительные возможности для торговли и сотрудничества с иностранными государствами. Самое главное — в Бурятии появятся новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и новые возможности для развития бизнеса», - заключил глава Бурятии.

Добавим, что объект будут строить в Иволгинском районе. Запуск центра намечен на 2027 год, площадь комплекса превысит 35 тыс. кв. м.