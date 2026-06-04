Жительница Бурятии заработала 10 тысяч на найденном оружии

В Бурятии жительница Закаменска добровольно рассталась с оружием, которое нашла у своего покойного отца. Женщина обнаружила его во время уборки в квартире и отнесла его в Росгвардию.

Огнестрельное оружие лежало в спальне под кроватью. В Росгвардии определили, что найденное оружие является гладкоствольным ружьем 16 калибра марки ИЖ, имеет следы потертостей на основных частях, но находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы.

За добровольную сдачу незаконного оружия женщине будет выплачено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Росгвардии.

- Напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение. Подробную информацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Бурятия, - отметили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии