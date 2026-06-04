Общество 04.06.2026 в 09:32

Иркутские футболисты вынуждены подрабатывать в Wildberries

Футбольный клуб «Иркутск» перестали финансировать спонсоры из-за кризиса
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Текст: Иван Иванов
Иркутские футболисты вынуждены подрабатывать в Wildberries
Как сообщает портал Ircity.ru, лучший бомбардир Кубка России по футболу, нападающий иркутского клуба Иван Яковлев рассказал о серьезных финансовых проблемах команды.

По его словам, игрокам выплатили лишь минимальную часть зарплаты, и они вынуждены искать подработки, чтобы обеспечить свои семьи. Сам Яковлев, имеющий жену и двоих детей, устроился на склад Wildberries. Он совмещает тренировки с работой, отправляясь на склад после занятий.

Несмотря на трудности, игрок выразил гордость от того, что стал лучшим бомбардиром Кубка России, обойдя игроков ведущих клубов страны. Футбольный клуб «Иркутск» находится на грани закрытия, что вынуждает футболистов искать дополнительные источники дохода, работая в том числе курьерами и таксистами. Недавно команда также получила техническое поражение за неявку на матч.

Фото: нейросеть

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