Жители Бурятии скупают доллары в банках

Ажиотажный спрос привел к дефициту наличных долларов нового образца в республике. Жители активно скупают валюту в банках на фоне укрепившегося рубля и приближающегося сезона отпусков.

- Перед туристическим сезоном спрос на доллары традиционно повышается - многие предпочитают иметь при себе наличные в заграничных поездках, потому что российские карты за рубежом в основном не принимают, - говорит менеджер по туризму Аюна Бадмаева. - Также спросом пользуются юани в связи с ростом числа поездок в Китай по безвизовому режиму. Но в основном, конечно, нашим туристам привычнее брать доллары, которые легко меняются во всех туристических странах мира.

К обмену рублей на доллары также могло подтолкнуть россиян снижение ставок по рублевым вкладам и ожидание ослабления рубля в ближайшей перспективе. При этом доллар опускался до 71 рубля. Такой выгодный курс в сочетании с упомянутыми факторами спровоцировал рост спроса. Ажиотаж, в свою очередь, вызвал дефицит наличной валюты в ряде банков Бурятии. Из-за санкций прямой ввоз валюты из США и Европы невозможен, поэтому банки получают наличные через страны СНГ, где объемы поставок ограничены.



В Улан-Удэ ситуацию усугубляет неофициальный рынок. Основным каналом поставок долларов ранее служила Монголия: оттуда везли достаточно много так называемых «синих долларов» - американские купюры в 100 долларов нового образца. Такое название они получили из-за синей защитной полосы, которая появилась на банкнотах в результате обновления дизайна после 2009 года. Во многих странах новые доллары охотнее принимают в банках и обменниках, так как они считаются более надежными и реже подделываются.

В то же время в банках Улан-Удэ сейчас в основном продаются старые доллары, «белые». За рубежом их меняют по более низкому курсу, и проблема заключается в том, что в банках Бурятии остаются преимущественно «белые» и потертые банкноты, а «синие» либо отсутствуют вовсе, либо предлагаются с существенной наценкой и комиссиями, - рассказывают туристы. Разница между официальным и неофициальным курсом при этом все больше увеличивается. Так, на прошлой неделе по в Улан-Удэ валюту по 71 рублю за доллар было фактически не достать: ее предлагали как минимум на пять-шесть рублей дороже официального курса. Таковы рыночные метаморфозы. Официальные и неофициальные котировки доллара, судя по всему, расходятся все сильнее.- Вся эта история с новыми и старыми долларовыми купюрами высосана из пальца бенефициарами валютообменной индустрии, чтобы побольше нажиться на гражданах. Я прогнозов не даю, но оснований для драматического ослабления рубля в течение ближайших месяцев и лет пока не вижу, - прокомментировал ситуацию с нехваткой долларов финансовый аналитик Александр Доржиев.Накануне банки распространили заявление: дефицита наличных долларов в России нет, несмотря на выросший спрос на валюту. Об этом, в частности, заявили в Сбере и ПСБ. В Сбере сообщили, что с начала апреля спрос на доллары США среди населения вырос в полтора раза. В ПСБ также отметили почти двукратный рост спроса с начала года, основной пик которого пришелся на конец апреля - начало мая. При этом банки не уточнили, о каких долларах имелось в виду. Старые доллары, действительно, в кассах имеются. Вполне возможно, что дело вовсе не в туризме и попытках поиграть с курсами, а в желании части населения подстелить соломку и серьезно подготовиться к каким-то возможным финансовым событиям, которые могут произойти в августе этого года, традиционно не самом лучшем для экономики месяце. В общем, поживем - увидим.