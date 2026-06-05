Общество 05.06.2026 в 09:00

Сопровождение участника СВО на лечение

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Сопровождение участника СВО на лечение

«Мужа отправляют на реабилитацию после ранения на СВО. Сам он передвигается с трудом. Могу ли я поехать с ним бесплатно? Оплачивается ли дорога?» Ирина, Кяхта

С 2026 года действует важное нововведение: если участнику СВО установлена I группа инвалидности или по медицинским показаниям требуется помощь сопровождающего, государство оплачивает проезд, проживание и питание для одного сопровождающего.

Кто может быть сопровождающим

Любой близкий родственник: родители, супруг(а), совершеннолетние дети, братья или сёстры. Право на сопровождение предоставляется при каждом случае получения участником СВО ранения, контузии, травмы или заболевания.

Как оплачивается проезд к месту лечения

Участники СВО и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Можно выбрать один из двух вариантов.

Первый вариант — получить бесплатные проездные билеты. При подаче заявления нужно указать, что вы хотите получить талоны на проезд. Социальный фонд выдаст специальные документы для получения билетов на поезд, самолет, автобус или водный транспорт.

Второй вариант — компенсировать расходы. Если билеты куплены самостоятельно, фонд возмещает фактические затраты (но не выше установленных норм). Для этого потребуются чеки и проездные документы.

Как подать заявление на сопровождающего

Заявление подается вместе с основным заявлением на лечение — через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ. В заявлении нужно указать, что требуется сопровождение, и данные сопровождающего. К заявлению прилагаются медицинские документы, подтверждающие необходимость сопровождения.

Куда обращаться за помощью

Бесплатная горячая линия Социального фонда России: 8-800-100-00-01. Также можно обратиться в фонд «Защитники Отечества» — его специалисты помогают на всех этапах оформления.

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