В минтрансе Бурятии заявили о достаточном запасе топлива

«Стабильно в норме»: в минтрансе Бурятии прокомментировали текущую ситуацию с объемами запасов топлива в республике. Подчеркивается, что специалисты проводят ежедневный мониторинг.

В министерстве заверили, что сегодня все автозаправочные станции в полном объеме обеспечены всеми ДТ, АИ-92, АИ-95. Вместе с тем из-за сезонного спроса некоторые операторы вводят временные уточнения к порядку отпуска топлива.

Как сообщили в ОАО «Бурятнефтепродукт», отпуск топлива осуществляется только в баки автомобилей и канистры заводского изготовления. При этом запрет на заправку в бочки действовал у компании всегда – он не связан с текущим сезоном.

Аналогичные требования у ООО «ННК-Байкалнефтепродукт»: прямых ограничений на отпуск топлива в канистры нет. Однако категорически запрещено заправлять бочки, стеклянную тару, а также полимерные ёмкости без специальной маркировки о пригодности для нефтепродуктов.

«Федеральные правила пожарной безопасности разрешают хранить и перевозить топливо в специализированных канистрах объёмом не более 60 литров», - напомнили в профильном министерстве.