От наград до угроз: пенсионерка из Улан-Удэ отдала мошенникам 4,4 млн рублей

Полицией в Улан-Удэ расследуется дело о крупном мошенничестве, в результате которого пенсионерка осталась без 4,4 млн рублей. Как и обычно, преступники использовали психологическую схему давления и действовали от имени различных ведомств.

В мае женщине позвонили из администрации, сообщив о полагающейся ей награде. Для убедительности назвали её точные паспортные данные и номер СНИЛС. Вскоре после этого с ней связался специалист техподдержки Госуслуг, заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, которые пытаются оформить кредиты на ее имя.

Психологическое давление усилил мнимый сотрудник ФСБ, который пригрозил уголовной ответственностью за то, что с её счетов пытаются перевести деньги иноагенту. А завершающим этапом стал звонок от сотрудника службы безопасности Центробанка. Изучив сбережения женщины через демонстрацию экрана, он под предлогом их защиты убедил перевести 2,4 миллиона рублей на «безопасный» счёт.

- Когда у потерпевшей возникли сложности с обналичиванием денег в банке, к ней была направлена подставная женщина-сопровождающая. Кроме того, для подтверждения операции мошенники дали номер подставной «дочери», которая подтвердила банку добровольность снятия наличных. Также они убедили женщину взять новые займы на сумму около миллиона рублей, а также занять крупные суммы у родственников и знакомых. Все полученные деньги были переведены аферистам, - добавили в полиции республики.

Пенсионерка осознала обман только тогда, когда её «куратор» из Центробанка перестал выходить на связь, а настоящая дочь смогла убедить мать обратиться за помощью. Общий ущерб составил 4 378 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: нейросеть