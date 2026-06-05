В Бурятии водитель устроил тройное ДТП и сбежал

Накануне вечером в Иволгинском районе Бурятии случилось тройное ДТП на федеральной автодороге Р-258 «Байкал», возле отворота на карьер.

Предварительно, водитель «Тойоты Спасио» врезался в движущийся впереди автомобиль «Мазда». От удара его отбросило на встречную полосу, где произошло второе столкновение – с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

В результате аварии пассажир внедорожника получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Водитель «Тойоты Спасио», виновный в ДТП, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проводят мероприятия по его розыску и установлению личности», - сообщили в ГАИ республики.