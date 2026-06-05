Происшествия 05.06.2026 в 09:03

В Бурятии водитель устроил тройное ДТП и сбежал

Один человек пострадал
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии водитель устроил тройное ДТП и сбежал
Фото: ГАИ Бурятии

Накануне вечером в Иволгинском районе Бурятии случилось тройное ДТП на федеральной автодороге Р-258 «Байкал», возле отворота на карьер.

Предварительно, водитель «Тойоты Спасио» врезался в движущийся впереди автомобиль «Мазда». От удара его отбросило на встречную полосу, где произошло второе столкновение – с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

В результате аварии пассажир внедорожника получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Водитель «Тойоты Спасио», виновный в ДТП, скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проводят мероприятия по его розыску и установлению личности», - сообщили в ГАИ республики.

Теги
ДТП ГАИ

Все новости

Бурятские гиревики завоевали семь медалей на чемпионате России
05.06.2026 в 11:25
В ГАИ Бурятии установили памятник патрульному «Москвичу»
05.06.2026 в 11:15
Лесной десант Бурятии потушил все пожары в Хабаровске
05.06.2026 в 11:12
У подростка из Бурятии завелись паразиты в обоих легких
05.06.2026 в 10:51
Судебные приставы Бурятии отправили на СВО два внедорожника
05.06.2026 в 10:22
В Бурятии из двухлетнего ребенка вышел длинный червь
05.06.2026 в 10:04
В Улан-Удэ отметят день рождения Пушкина
05.06.2026 в 10:02
В Забайкальском крае резко выросло загрязнение воздуха
05.06.2026 в 09:50
Столица Бурятии расцветает к 360-летию
05.06.2026 в 09:46
Жители Бурятии одной сигаретой спалили веранду дома
05.06.2026 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
У подростка из Бурятии завелись паразиты в обоих легких
Юношу прооперировали в Москве
05.06.2026 в 10:51
В Бурятии из двухлетнего ребенка вышел длинный червь
Страшный случай произошел в Закаменском районе
05.06.2026 в 10:04
Жители Бурятии одной сигаретой спалили веранду дома
От огня пострадали также дом и другие постройки
05.06.2026 в 09:43
В Улан-Удэ иномарка сбила на «зебре» женщину и двух девочек
ДТП случилось на улице Сахьяновой
04.06.2026 в 15:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru