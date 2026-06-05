В Бурятии запечатлели ещё одного хозяина тайги

В Курумканском районе Бурятии государственные инспекторы природного заповедника «Джергинский» во время патрулирования встретили на дороге медведя. Косолапый бродил недалеко от кордона Умхей.

«Хозяин здешних лесов неспешно прогуливался прямо посреди дороги, несколько минут наблюдал за патрульным автомобилем, после чего спокойно ушёл в лес», - прокомментировали специалисты.

Сотрудники действовали по инструкции: остановили машину на безопасном расстоянии и не стали тревожить животное. Затем зафиксировали координаты, время встречи и передали информацию в администрацию заповедника.

Напомним, ранее бурого хищника заметили на Верхней Березовке, возле Этнографического музея. А в Тункинском национальном парке до 28 июня проходит весенний учет медведей.