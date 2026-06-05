Пьяный житель Бурятии устроил стрельбу по соседскому гаражу

В Баунтовском районе Бурятии сегодня ночью местный житель устроил на улице пальбу из своего охотничьего ружья, чем перепугал население и привлек внимание экипажа росгвардейцев.

- Совместно с участковым уполномоченным полиции было установлено, что 36-летний местный житель произвел два выстрела из охотничьего ружья в сторону соседского гаража. Мужчина находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в полицию, - сообщили в Росгвардии республики.

В результате беспорядочной стрельбы никто не пострадал. У задержанного владельца огнестрела было изъято четыре единицы зарегистрированного оружия и более 70 патронов.

- В случае признания гражданина виновным, разрешительные документы на оружие аннулируются, а оружие передадут для дальнейшего отчуждения, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия