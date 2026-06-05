Глава «Ростелекома» прокомментировал удаление «Макса» из App Store

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple "врагами" после удаления мессенджера "Макс" из магазина приложений App Store. «Это враги, - заявил он ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о своем отношении к действиям Apple. - Очевидно, что на фоне продвижения "Макса" это просто абсолютно недружественный шаг".

При этом Осеевский отметил, что подобные действия "не должны автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны". "Я надеюсь, что наши коллеги из VK проведут дополнительные консультации, но лучше это узнать у них", - добавил он.

Впрочем, кроме консультации ничего конкретного против международной корпорации предпринятая не будет: в России около 30% обладателей смартфонов пользуются маркой iPhone. Накануне выборов в Госдуму новые запреты против будут восприниматься крайне болезненно среди избирателей.

Недавно мессенджер "Макс" был удален из магазина приложений App Store и стал недоступен для скачиваний на «айфоны».