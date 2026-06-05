Зурхай на пятницу, 5 мая

Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади; для исполнения приумножающих дел, проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец.Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; для создания семьи, государственных дел (назначение на должности, принятие законов и т. д.), праздничных мероприятий, строительства жилья, собраний и важных встреч.Стрижка волос: к возникновению голода и жажды.Дорога: следует избегать путешествий, особенно на восток.Фото: Номер один