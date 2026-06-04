В Бурятии задержали директора турфирмы по факту гибели пяти туристов на Байкале

В Бурятии в рамках уголовного дела о гибели пяти туристов на Байкале задержали директора коммерческой организации. Накануне ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщили в СК России.

Напомним, трагедия произошла 19 мая в районе скалы Черепаха у села Турка. По версии следствия, обвиняемая, зная об отсутствии разрешительных документов на право осуществления перевозки пассажиров на аэролодке «Север» и понимая, что предоставить безопасные для жизни и здоровья потребителей услуги невозможно, продала 15 приезжим гостям тур по Байкалу, который обернулся гибелью пяти человек.

«В настоящее время фигурантка задержана, следствие намерено ходатайствовать перед судом о её заключении под стражу», - сообщили в Следкоме России.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца судна, а в отношении судоводителя – в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.