Жительница Бурятии свыше 20 лет трудится машинистом электромостового крана

Сегодня, 4 июня, отмечается День машиниста крана. Так, на Улан-Удэнском ЛВРЗ на данный момент трудится более 150 крановщиков. Среди них – Надежда Коломина, которая свыше 20 лет стоит за рычагами электромостового крана в литейном цехе.

Женщина пришла на завод в 2002 году. Сначала она работала на другом участке чугунно-литейного цеха. Спустя два года, пройдя обучение за счет предприятия, Надежда получила квалификацию машиниста электромостового крана и была переведена в литейный цех.

Рабочий день Надежды начинается со строгой процедуры: перед началом смены она проводит тщательный осмотр машины, проверяя его исправность. Все замечания фиксируются в журнале, который заверяется подписями мастера и механика. Только после этого начинается основная работа по перемещению грузов.

«Самое главное в нашем деле — это внимание и осторожность. Работа требует высокой концентрации, ведь управлять многотонной машиной большая ответственность», - отметила Надежда.

Вспоминая свои первые дни в кабине, Надежда признается, что было страшно. Высота и осознание огромной ответственности поначалу пугали. Но со временем страх сменился уверенностью и профессионализмом. Главное правило, которое она усвоила и советует новичкам: никогда не торопиться и сохранять спокойствие.

В свободное время женщина любит читать книги, а недавно начала самостоятельно изучать английский язык. Также вместе с дочерью Надежда ходит в кино или выезжает отдохнуть на Байкал.