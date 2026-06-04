МегаФон обучит голосового робота якутскому языку

МегаФон и Правительство Республики Саха (Якутия) договорились о пилотном проекте внедрения голосового робота на якутском языке для ряда государственных учреждений. Стороны также намерены реализовать ряд проектов в сфере связи, информационной безопасности и цифровизации государственных услуг. Соглашение об этом подписали на площадке Петербургского международного экономического форума — 2026.

Подписантами выступили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и Глава Республики Саха Айсен Николаев. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет пилот по внедрению голосового робота с возможностью общения на якутском языке под нужны государственных организаций, в частности Управления ЗАГСа при Правительстве и других учреждений. Решение позволит автоматизировать консультации для жителей республики и сделать получение обратной связи более доступным.

Кроме того, МегаФон продолжит развитие телеком-инфраструктуры на территории Якутии. В ближайший год оператор сосредоточится на расширении покрытия вдоль трасс автозимников. Для обеспечения стабильной связи госорганизаций в критических ситуациях планируется создать цифровую транкинговую сеть.

«Якутия является важным регионом для МегаФона — здесь работают сотни телеком‑объектов в городах и удалённых малых поселениях, связь и мобильный интернет обеспечены на местных месторождениях и предприятиях. Только за прошлый год наша техслужба построила и модернизировала на территории Республики почти 200 базовых станций, в этом году обновление получили уже более 50 объектов связи, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Уверен, что партнёрство с региональными властями позволит увеличить доступность телеком‑услуг для жителей Якутии и откроет новые перспективы по цифровизации государственных учреждений».

«Развитие цифровых технологий позволяет устранить неравенство с другими регионами, вызванное нашей огромной территорией и сложной логистикой. Мы рассчитываем, что закрепление сотрудничества с такими технологическими партнёрами, как МегаФон, и внедрение современных решений, информационных продуктов и услуг, конкурирующих на открытом рынке, позволят вывести качество жизни в Якутии на принципиально новый уровень», — прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев.