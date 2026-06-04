Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей

В очередной раз оператора связи в Бурятии привлекли к ответственности и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Причина в том, что он не заблокировал звонок, поступивший от мошенника.

Как сообщили в прокуратуре республики, в мае 2026 года оператор связи не исполнил свои обязанности и пропустил в сеть номер телефона, который использовался мошенниками для получения доступа к персональным данным жителя Бурятии.

- За неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации возбуждено уголовное дело. Также в отношении оператора связи заведено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения оператору связи назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Фото: нейросеть