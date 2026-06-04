Общество 04.06.2026 в 11:49
Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей
Компания не заблокировала звонок мошенника
Текст: Елена Кокорина
В очередной раз оператора связи в Бурятии привлекли к ответственности и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Причина в том, что он не заблокировал звонок, поступивший от мошенника.
Как сообщили в прокуратуре республики, в мае 2026 года оператор связи не исполнил свои обязанности и пропустил в сеть номер телефона, который использовался мошенниками для получения доступа к персональным данным жителя Бурятии.
- За неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации возбуждено уголовное дело. Также в отношении оператора связи заведено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения оператору связи назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.
Фото: нейросеть
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