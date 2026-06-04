В Бурятии военный чуть не сжег людей заживо

В Улан-Удэнском гарнизонном военном суде вынесли приговор военному. По совокупности преступлений он получил 16 лет «строгача».

Мужчина не раз попадался пьяным за рулем. 12 сентября 2025 года он вновь управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

11 октября 2025 года, будучи пьяным, из личной неприязни он избил ранее незнакомых жителей – нанес множество ударов кулаками и кочергой по голове и телу. После тот вышел из квартиры на веранду, подпер стиральной машиной входную дверь и поджег находящийся на веранде диван. Затем злоумышленник скрылся.

К счастью, запертые люди смогли выбраться из горящего дома. Однако теперь он не пригоден для дальнейшего проживания.

Суд назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

«Кроме того, был удовлетворен гражданский иск администрации муниципального образования, являющейся собственником жилого помещения, о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением», - заключили в пресс-службе Улан-Удэнского гарнизонного военного суда.

Ранее «Номер один» сообщал об уклонисте, который получил 18 лет «строгача».