Общество 04.06.2026 в 12:00
Житель района Бурятии хранил дома взрывчатку
Сельчанин нашел порох на свалке и на всякий случай оставил себе
Текст: Елена Кокорина
Накануне в Хоринском районе Бурятии сотрудники полиции изъяли взрывчатку у 32-летнего ранее судимого местного жителя.
Взрывчатое вещество метательного действия общей массой 74,6 грамма обнаружили у него на веранде дома. Экспертиза установила, что изъятое является бездымным порохом.
- Сам мужчина уверяет, что нашел порох в феврале текущего года на свалке вблизи села. Находку решил оставить себе. Разрешительных документов на хранение у него не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ», - сообщили в полиции республики.
Фото: Номер один
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