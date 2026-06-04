Житель района Бурятии хранил дома взрывчатку

Накануне в Хоринском районе Бурятии сотрудники полиции изъяли взрывчатку у 32-летнего ранее судимого местного жителя.

Взрывчатое вещество метательного действия общей массой 74,6 грамма обнаружили у него на веранде дома. Экспертиза установила, что изъятое является бездымным порохом.

- Сам мужчина уверяет, что нашел порох в феврале текущего года на свалке вблизи села. Находку решил оставить себе. Разрешительных документов на хранение у него не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ», - сообщили в полиции республики.

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