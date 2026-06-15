Труднодоступные лесные пожары в Бурятии тушат 28 человек

В Бурятии за прошедшие сутки сразу четыре лесных пожара в Витимском, Ангоянском, Северо-Байкальском и Уоянском лесничествах возникли из-за сухой грозы. Возгорания были обнаружены во время авиапатрулирования лесов.

Возгорания действуют в отдаленной горной местности. 28 специалистов Авиалесоохраны были доставлены к местам тушения с помощью вертолета Ми-8.

- Общая площадь, пройденная огнём, составляет около четырех гектаров. Лесной пожар в Северо-Байкальском лесничестве локализован. На утро 15 июня продолжается тушение трех возгораний в Витимском, Ангоянском и Уоянском лесничествах, а также локализованного очага в Северо-Байкальском, - сообщили в Авиалесохране.

Фото: Авиалесохрана