Общество 15.06.2026 в 10:14

Труднодоступные лесные пожары в Бурятии тушат 28 человек

На место их доставил вертолет Ми-8
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Текст: Елена Кокорина
Труднодоступные лесные пожары в Бурятии тушат 28 человек

В Бурятии за прошедшие сутки сразу четыре лесных пожара в Витимском, Ангоянском, Северо-Байкальском и Уоянском лесничествах возникли из-за сухой грозы. Возгорания были обнаружены во время авиапатрулирования лесов.

Возгорания действуют в отдаленной горной местности. 28 специалистов Авиалесоохраны были доставлены к местам тушения с помощью вертолета Ми-8.

- Общая площадь, пройденная огнём, составляет около четырех гектаров. Лесной пожар в Северо-Байкальском лесничестве локализован. На утро 15 июня продолжается тушение трех возгораний в Витимском, Ангоянском и Уоянском лесничествах, а также локализованного очага в Северо-Байкальском, - сообщили в Авиалесохране.

Фото: Авиалесохрана

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