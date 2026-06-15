В Бурятии лесники и сельчане восстановили мост через реку Улан-Бурга

В Баргузинском районе Бурятии лесники и неравнодушные жители восстановили мост через реку Улан-Бурга, который сгорел в прошлом году. Сооружение расположено у подножия Аргадинского хребта.

Из-за отсутствия моста на территории Куйтунского лесничества стало невозможно вести лесохозяйственную деятельность, в том числе выполнять работы по охране и защите лесов. Поэтому сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза и сельчане взялись за его восстановление.

«Мы благодарим всех тех, кто вызвался нам помочь. Теперь работа будет проходить эффективнее. Смогут работать лесопользователи и мы – лесники. Дорога и маневренность стратегически важна как во время патрулирования и выявления нарушений, так и при тушении пожаров для доставки людей и техники», - сказал заместитель руководителя Усть-Баргузинского лесхоза Алексей Балуев.