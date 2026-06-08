Общество 08.06.2026 в 14:14

В Забайкалье растёт число поджигателей лесов

С начала года задержано 87 нарушителей
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Текст: Елена Кокорина
В Забайкалье растёт число поджигателей лесов
Как сообщает портал "Chita.ru", министр лесного хозяйства края Валерий Шрейдер поделился печальной статистикой: с начала года было задержано 87 поджигателей. Из них 77 человек уличены в поджоге сухой травы, а 10 – в умышленном уничтожении лесных насаждений.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что треть нарушителей – несовершеннолетние. 33 подростка, по всей видимости, не осознают всей серьезности своих действий, считая поджог сухостоя безобидной забавой, а не уголовно наказуемым преступлением. Эти цифры свидетельствуют о системном характере проблемы, а не просто о единичных случаях. Большинство задержанных предпочли самый простой способ – поджог сухой растительности, который при минимальных усилиях может привести к крупным пожарам.

Министр заверил, что все виновные привлекаются к ответственности, к ним применяются штрафные санкции, а также они обязаны возместить ущерб, нанесенный природе, и расходы, связанные с тушением пожаров. Однако, на практике, эффективность взыскания этих средств остается под вопросом, особенно когда речь идет о семьях подростков, которым может быть выставлен счет на миллион рублей.

Для выявления нарушителей запрета на посещение лесов активно используются фотоловушки. По словам Шрейдера, около 500 материалов уже передано в правоохранительные органы для установления личностей. Этот метод, безусловно, полезен, но есть опасения, что он скорее помогает отлавливать мелких нарушителей, тогда как более крупные поджигатели, сознательно уничтожающие растительность в целях сельскохозяйственных палов или скупки выгоревшей древесины, остаются вне поля зрения.

Фото: нейросеть

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