Общество 08.06.2026 в 14:14
В Забайкалье растёт число поджигателей лесов
С начала года задержано 87 нарушителей
Текст: Елена Кокорина
Как сообщает портал "Chita.ru", министр лесного хозяйства края Валерий Шрейдер поделился печальной статистикой: с начала года было задержано 87 поджигателей. Из них 77 человек уличены в поджоге сухой травы, а 10 – в умышленном уничтожении лесных насаждений.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что треть нарушителей – несовершеннолетние. 33 подростка, по всей видимости, не осознают всей серьезности своих действий, считая поджог сухостоя безобидной забавой, а не уголовно наказуемым преступлением. Эти цифры свидетельствуют о системном характере проблемы, а не просто о единичных случаях. Большинство задержанных предпочли самый простой способ – поджог сухой растительности, который при минимальных усилиях может привести к крупным пожарам.
Министр заверил, что все виновные привлекаются к ответственности, к ним применяются штрафные санкции, а также они обязаны возместить ущерб, нанесенный природе, и расходы, связанные с тушением пожаров. Однако, на практике, эффективность взыскания этих средств остается под вопросом, особенно когда речь идет о семьях подростков, которым может быть выставлен счет на миллион рублей.
Для выявления нарушителей запрета на посещение лесов активно используются фотоловушки. По словам Шрейдера, около 500 материалов уже передано в правоохранительные органы для установления личностей. Этот метод, безусловно, полезен, но есть опасения, что он скорее помогает отлавливать мелких нарушителей, тогда как более крупные поджигатели, сознательно уничтожающие растительность в целях сельскохозяйственных палов или скупки выгоревшей древесины, остаются вне поля зрения.
Фото: нейросеть
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что треть нарушителей – несовершеннолетние. 33 подростка, по всей видимости, не осознают всей серьезности своих действий, считая поджог сухостоя безобидной забавой, а не уголовно наказуемым преступлением. Эти цифры свидетельствуют о системном характере проблемы, а не просто о единичных случаях. Большинство задержанных предпочли самый простой способ – поджог сухой растительности, который при минимальных усилиях может привести к крупным пожарам.
Министр заверил, что все виновные привлекаются к ответственности, к ним применяются штрафные санкции, а также они обязаны возместить ущерб, нанесенный природе, и расходы, связанные с тушением пожаров. Однако, на практике, эффективность взыскания этих средств остается под вопросом, особенно когда речь идет о семьях подростков, которым может быть выставлен счет на миллион рублей.
Для выявления нарушителей запрета на посещение лесов активно используются фотоловушки. По словам Шрейдера, около 500 материалов уже передано в правоохранительные органы для установления личностей. Этот метод, безусловно, полезен, но есть опасения, что он скорее помогает отлавливать мелких нарушителей, тогда как более крупные поджигатели, сознательно уничтожающие растительность в целях сельскохозяйственных палов или скупки выгоревшей древесины, остаются вне поля зрения.
Фото: нейросеть