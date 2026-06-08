Общество 08.06.2026 в 14:00

Разница ночной и дневной температур в Бурятии составит свыше 30 градусов

Ночью будет около 0 градусов, а днем – 31
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Текст: Елена Кокорина
Разница ночной и дневной температур в Бурятии составит свыше 30 градусов

Синоптики Бурятского гидрометцентра рассказали о погоде в республике на ближайшие три дня – с 9 по 11 июня. Дневная температура воздуха завтра составит 31 градус, а ночная будет на уровне 0 градусов.

9 июня, во вторник по республике ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, днем в отдельных районах до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, местами +1…+6°, днем +23…+28°, по Прибайкалью и местами северу +15…+20°.

10 июня, в среду ночью по республике без осадков со слабым ветром погода. Утром местами туман. Днем по крайнему северу и юго-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6…+11°, по юго-западу и северо-востоку 0…+5°, днем +26…+31°, местами +18…+23°.

11 июня, в четверг, по юго-западу республики местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер переменный ночью слабый, днем 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9…+14°, по северо-востоку +2…+7°, днем +21…+26°, местами +15…+20°.

Фото: нейросеть

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